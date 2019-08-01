ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den güvenli bölge açıklaması: YPG önemli bir yerel ortağımız

Washington’da Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jeffrey ‘DEAŞ tehdidi’nin devam ettiğini bahane ederek terör örgütünü savundu.

Toplantıda kendisine yöneltilen “SDG konusunda taahhüdünüz sürüyor mu?” sorusunu yanıtlayan James Jeffrey “Bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması sözüne bağlıyız. Başkan da bunu açıkça söyledi. Bu durum, Türklerle ilgili endişelerimizi de kapsıyor” ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN SKANDAL SÖZLER: ÖNEMLİ BİR ORTAK

Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirten James Jeffrey “Bir yandan da PKK ile ilgili endişeler var. Henüz güvenli bölge konusunda anlaşmaya varmadık. Temaslarımız sürüyor. Kaygıları dengelemeye çalışıyoruz. Bir taraf önemli bir yerel ortak, diğer taraf da NATO müttefiki” açıklamasında bulundu.