ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: 700 bin kişi Türkiye'ye doğru geliyor

Jeffrey bu açıklamasının ardından, “Suriye’nin kuzeybatısında Türkiye sınırına doğru harekete geçen 700 bin kişi var. Bu durum ‘uluslararası kriz’ çıkaracak” ifadelerini kullandı. Jeffrey, son üç günde Suriye ordusunun ve Rus savaş uçaklarının İdlib’de iki yüz hava saldırısı yaptığını söyledi.