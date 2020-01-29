ABD'nin skandal Kudüs kararı! Her kirli taşın altından BAE çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlanan sözde barış planını açıkladığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın ABD Büyükelçileri de katıldı.

Başkan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile sözde barış planını açıklamak için Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

Filistin davasını ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtilen sözde barış planının ilan edildiği toplantıya çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar arasında en dikkat çeken isimler ise BAE'nin ABD Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, Bahreyn'in ABD Büyükelçisi Abdullah bin Raşid Al Halife ve Umman'ın ABD Büyükelçisi Huneyne el-Mugıyriyye oldu.

Trump'ın ardından kürsüye çıkan Başbakan Netanyahu, sözde barış planının açıklandığı toplantıya katılmalarından dolayı BAE, Bahreyn ve Umman'ın Büyükelçilerine teşekkür etti.