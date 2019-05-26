ABD'nin önemli girişimsel kardiyoloji derneğinden Türk Doç. Dr. Sercan Okutucuya FSCAI ünvanı verildi

ABD’nin Nevada eyaletinin Las Vegas şehrinde düzenlenen ve dünyanın girişimsel kardiyoloji alanındaki en prestijli kongrelerinden biri olan “Koroner Anjiyografi ve Girişimler Cemiyeti” 2019 yılı kongresinde Türkiye’den Doç. Dr. Sercan Okutucu’ya FSCAI ünvanı verildi.

FSCAI ünvanı başta Amerika olmak üzerinde Dünya genelinde girişimsel kardiyoloji alanında çalışan başarılı kardiyologlara verilmekte olan bir ünvandır. Bu yıl Dünya genelinde 93 kişiye verilen bu ünvan Türkiye’den de Doç. Dr. Sercan Okutucu layık görüldü.

Kongre toplantı seremonisinde Dr. Okutucu’ya FSCAI ünvan belgesi verildi ve rozeti, yeni seçilen Dernek Başkanı Prof. Dr. Ehtisham Mahmud tarafından takıldı.

Forum USA’e açıklama yapan Dr. Okutucu, kendisine büyük emeği geçen ailesine ve hocalarına teşekkür etti, girişimsel kardiyoloji alanında Türkiye hekimlerinin çok iyi bir yerde olduğunu söyledi.

(Forum USA)