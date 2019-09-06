Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7218
  • 6,3153
  • 279.162
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'nin kalbinde bomba alarmı! Cadde trafiğe kapatıldı

ABD'nin kalbinde bomba alarmı! Cadde trafiğe kapatıldı

ABD'nin kalbinde bomba alarmı! Cadde trafiğe kapatıldı

ABD’nin New York kentinde İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu cadde, şüpheli bir paket ihbarı üzerine bir süre kapatıldı.

Manhattan bölgesinin orta doğu kesimindeki 2’inci cadde ve bağlantılı sokaklar, içinde bomba ihtimali bulunan şüpheli bir paket ihbarı üzerine New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından kapatıldı.

Birleşmiş Milletler ana binasının ve birçok BM Misyonunun da bulunduğu Manhattan’ın en işlek bölgesinde polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu 2'inci caddeyi, yaya ve araç trafiğine kapadı.

 NYPD'nin twitter hesabından yapılan açıklamada detay verilmezken, bomba imha ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerden sonra kapatılan sokak ve caddeler tekrar trafiğe açıldı.

Geçen ay Manhattan’ın iki ayrı bölgesinde, Fulton Street metro istasyonu ve Chelsea’deki sokağa bırakılan içi boş elektrikli tencereler. çevrede panik ve alarma neden olmuş, sabah işe gidiş saatinde gecikmelere sebebiyet vermişti.

New York Polisi, daha sonra çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettiği 26 yaşındaki Larry Kenton Griffin adlı şüpheliyi sahte bomba yerleştirmekten tutuklamıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Alişan'a büyük şok! 'Ara veriyoruz'
'Çirkin erkeklerden hoşlanırım'
Bu akşam evleniyorlar! İşte ilk kareler...
Aleyna Tilki: Hedefim Hollywood
Turan çiftinden Hamza Arda'ya 70 bin TL'lik kreş
<p>Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma

HDP´li Vekilin ´Merhaba, Kolay Gelsin´ Sözüne Ailelerden Sert Tepki

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi

Kasırganın vurduğu Bahamalar'da ölü sayısı artıyor