ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! 'Her biri kusursuz ve aynı anda devreye girecek'

Nükleer savaş çıkması durumunda önce ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile iletişime geçmesi gerektiğini belirten Goldfein, ardından ABD ve NATO kuvvetlerinin, “taarruz uçakları, bombardıman uçakları, yakıt ikmal uçakları, keşif araçları ile siber, uzay ve özel operasyonları” içeren yoğun karşı saldırı “anında” başlatacağını söyledi.

Ardından Amerikan topraklarına yönelik misillemeyi önleme amacıyla Kuzey Amerika Hava-Uzay Komutanı General Terrence O’Shaughnessy ile irtibata geçmesi gerektiğini dile getiren Goldfein, karada konuşlandırılan füze savunma sistemlerinin füze saldırısını püskürtmeye ve yalancı hedefler arasında gerçek başlıkları tespit etmeye hazır olacağını kaydetti. Ardından son aşamada, nükleer denizaltıların devreye girmesi, “su altından yıkıcı darbenin indirilmesi” planlanıyor.

Goldfein’in üçüncü muhatabı da ABD Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) Komutanı Orgeneral John Hyten olacak. Hyten’in, düşmanın “durdurulması” için hangi nükleer saldırıya ihtiyaç olduğunu rapor etmesi gerekiyor.

Defense Maven’in aktardığına göre Goldfein, “Bu misyonların her birisi ‘kusursuz’ ve hepsinin aynı anda devreye sokulması gerekiyor” dedi.