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  3. ABD'nin Filistin çalıştayından Filistinlilerin haberi yok

ABD'nin Filistin çalıştayından Filistinlilerin haberi yok

ABD'nin Filistin çalıştayından Filistinlilerin haberi yok

Filistin hükumeti, ABD’nin önderliğinde Bahreyn’de düzenleyeceği Filistin’e yönelik ekonomik yatırım çalıştayına katılmayacaklarını açıkladı.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Mecdalani, ABD’nin liderliğinde Bahrey’in başkenti Manama’da düzenlenecek olan yatırım çalıştayına katılmayacaklarını açıkladı. Bakan Mecdalani, “Manama’daki çalıştaya Filistin tarafından katılım olmayacaktır. Katılacak herhangi bir Filistinli de Amerikalıların ve İsrail’in işbirlikçisidir” dedi. 

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de 25-26 Haziran'da yapılacak “Refah için Barış” başlıklı ekonomik çalıştay hakkında Filistin tarafıyla istişare yapılmadığını söyledi. Filistin’deki çatışmanın ekonomik değil siyasi temelli olduğuna dikkat çeken Iştiyye, ekonominin siyasi meselelerin sonucu olduğunu ifade etti.

İHA

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