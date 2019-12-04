Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7532
  • 6,3766
  • 272.466
  • 107182
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'nin F-16 savaş uçağı Kore yakınlarında düştü

ABD'nin F-16 savaş uçağı Kore yakınlarında düştü

ABD'nin F-16 savaş uçağı Kore yakınlarında düştü

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının Güney Kore'nin Kunsan Hava Üssü yakınında düştüğü açıklandı.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD Hava Kuvvetleri'ne (USAF) ait bir F-16 savaş uçağının Pazartesi öğleden sonra "rutin bir iniş yaparken" Güney Kore'nin Kunsan Hava Üssü yakınında düştüğü, savaş uçağı pilotunun ise sağ kurtulduğu bildirildi.

USAF konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uçak düşmeden önce pilot fırlatma sistemi ile kendisini uçaktan dışarıya fırlattı ve küçük yaralanmalar yaşadı. Pilot, tıbbi bir tesise taşındı." denildi.

8. Filo Fighter Wing komutanı, insanların ve varlıkların emniyetini ve güvenliğini sağlamak için tüm askeri ve sivil uçuş operasyonlarını askıya aldığını açıkladı.

USAF, kazayla ilgili araştırma yapılması için bir heyet kurulduğunu açıkladı.


Aldatma iddialarına Guido Senia'dan çirkin yanıt!
Tarkan konserine dudak uçuklatan bilet fiyatı!
'Beren ile tanıştıktan sonra bu korkuyu hiç yenemedim'
Hayranının sorusuna Can Yaman'dan iğrenç yanıt!
Afra Saraçoğlu 22 oldu, doğum günü kareleri çok konuşuldu!
<p>AA muhabirinin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları´ndan (TCDD) edindiği bilgiye göre, Osmanl

Osmanlı´nın İlk Raylarında Yolculuk Keyfi İlgi Görüyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Londra'daki dörtlü zirveden kareler

Günlük hayatta tükettiğimiz yiyecek içeceklerin faydaları ve zararları