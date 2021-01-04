ABD'nin eski savunma bakanlarından orduya çağrı: Karışmayın

ABD'li eski savunma bakanları Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry ve Donald Rumsfeld ortak bir mektuba imza atarak, , başkanlık seçim sonuçlarına ordunun karışmaması çağrısında bulundu.

AA'nın haberine göre mektupta, 3 Kasım'da yapılan tartışmalı başkanlık seçim sonuçlarının ordunun pozisyonunu ilgilendirmediği uyarısı yapıldı. Eski bakanlar, "aksi durumun ulusal güvenliği tehlikeye sokacağını" vurguladı.

ABD'DE "BARIŞÇIL YETKİ DEVRİ" ÇAĞRISI

Mektupta, "İç ve dış düşmanlara karşı Anayasa'yı korumak üzere yemin ettik. Yeminimiz bir kişi veya partiye değildir" sözlerine yer veren bakanlar, barışçıl bir şekilde yetki devrinin önemine dikkat çekti.

ABD Savunma Bakan Vekilliği görevini yürüten Christopher Miller'a çağrı yapan eski bakanlar, seçimleri kazanan Joe Biden yönetimine yetki devrinin barışçıl ve yasalara uygun şekilde yapılması gerektiğini anlattı.

SEÇİMLERİN TESCİLLENMESİ BEKLENİYOR

"ABD ordusunu seçim tartışmalarının içine çekmek bizi tehlikeli, yasa dışı ve Anayasal sınırların dışında bir alana iter" diyen bakanlar, seçimler ve yetki devri konusunda demokratik teamüllere ve ilgili yasalara uygun hareket edilmesinin elzem olduğuna vurgu yaptı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden kazanmıştı. 6 Ocak'ta Kongre'de yapılacak ortak oturumda delege oylarının sayılarak Biden'ın kazandığının resmen tescil edilmesi bekleniyor.