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  3. ABD'nin el koyduğu Kuzey Kore'nin kargo gemisi Amerikan Samoası'na geldi

ABD'nin el koyduğu Kuzey Kore'nin kargo gemisi Amerikan Samoası'na geldi

ABD'nin el koyduğu Kuzey Kore'nin kargo gemisi Amerikan Samoası'na geldi

ABD'nin "uluslararası yaptırımları deldiği" gerekçesiyle hafta içinde el koyduğunu açıkladığı Kuzey Kore'nin kömür taşıyan kargo gemisi Wise Honest, Pasifik Okyanusu'nda Amerikan Samoası'na geldi.

ABD'nin "uluslararası yaptırımları deldiği" gerekçesiyle hafta içinde el koyduğunu açıkladığı Kuzey Kore'nin kömür taşıyan kargo gemisi Wise Honest, Pasifik Okyanusu'nda Amerikan Samoası'na geldi.

ABD Sahil Güvenliği halkla ilişkiler yetkilisi Amanda Wyrick, Wise Honest'ın, Amerikan Samoası'nın başkenti Pago Pago'daki limana demirlediğini ve burada incelemeye tabi tutulacağını açıkladı.

Wyrick, soruşturma neticesine göre geminin Amerikan Samoası'ndan başka bir yere götürüleceğini ve inceleme sırasında Pago Pago limanının korunacağını söyledi.

Amanda Wyrick, soruşturma için Amerikan Samoası'na gelen ABD Sahil Güvenlik personeli veya federal yetkililerin sayısını bilmediğini kaydetti.

ABD Adalet Bakanlığı hafta içinde, kömür taşımak için kullanılan Kuzey Kore'ye ait kargo gemisi Wise Honest'a, ABD kara sularına yaklaşması üzerine el konulduğunu açıklamıştı.

ABD'nin ilk kez bir Kuzey Kore kargo gemisine el koyduğunu belirten yetkililer, geminin bakım ve ekipman ihtiyacının "yanlışlıkla" Amerikan bankaları üzerinden dolarla yapıldığını belirtmişti. Açıklamada, geminin Kuzey Kore'nin kömür transferine ilişkin uluslararası yaptırımları ihlal ettiği vurgulanmıştı.

(AA)

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