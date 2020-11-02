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  • ABD'nin devlet sırlarını ifşa etmişti: Edward Snowden, Rus vatandaşlığına başvurdu
02 Kasım 2020 Pazartesi 09:56 | Son Güncelleme:

ABD'nin devlet sırlarını ifşa etmişti: Edward Snowden, Rus vatandaşlığına başvurdu

ABD'nin devlet sırlarını ifşa etmişti: Edward Snowden, Rus vatandaşlığına başvurdu
AKSAM.COM.TR

ABD'li eski istihbaratçı Edward Snowden, ABD'ye ait devlet sırlarını ifşa ettikten sonra 2013 yılında sığındığı Rusya'nın vatandaşlığına başvurdu.

ABD’ye ait devlet sırlarını ifşa ederek 2013 yılından beri sürgün hayatı yaşayan Edward Snowden, Rusya vatandaşlığına başvurdu.

Aksam.com.tr’nin Reuters’ten aktardığı habere göre, Snowden’ın avukatı, müvekkilinin geçen ay Rusya’dan kalıcı oturma izni aldığını belirtti.

Konuyla ilgili olarak resmî Twitter hesabından bir de paylaşımda bulunan 37 yaşındaki Edward Snowden, “Yıllar boyunca ebeveynlerimizden ayrı kaldık. Karımla konuşarak oğlumuzla da ayrı kalmamaya karar verdik. Bu nedenle, içinde bulunduğumuz pandemi döneminin zor şartlarında çifte vatandaşlığa başvurduk.” ifadelerini kullandı.

Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın yurt içi ve yurt dışındaki gözetleme operasyonlarına ilişkin bilgileri ifşa eden Edward Snowden, 2013 yılında Rusya’ya kaçmıştı.

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