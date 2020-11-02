ABD'nin devlet sırlarını ifşa etmişti: Edward Snowden, Rus vatandaşlığına başvurdu

ABD’ye ait devlet sırlarını ifşa ederek 2013 yılından beri sürgün hayatı yaşayan Edward Snowden, Rusya vatandaşlığına başvurdu.

Aksam.com.tr’nin Reuters’ten aktardığı habere göre, Snowden’ın avukatı, müvekkilinin geçen ay Rusya’dan kalıcı oturma izni aldığını belirtti.

Konuyla ilgili olarak resmî Twitter hesabından bir de paylaşımda bulunan 37 yaşındaki Edward Snowden, “Yıllar boyunca ebeveynlerimizden ayrı kaldık. Karımla konuşarak oğlumuzla da ayrı kalmamaya karar verdik. Bu nedenle, içinde bulunduğumuz pandemi döneminin zor şartlarında çifte vatandaşlığa başvurduk.” ifadelerini kullandı.

Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın yurt içi ve yurt dışındaki gözetleme operasyonlarına ilişkin bilgileri ifşa eden Edward Snowden, 2013 yılında Rusya’ya kaçmıştı.