ABD'nin desteklediği darbe başarısız oldu... Muhalif liderler elçiliklere sığındı

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Venezuela'da muhalafet lideri Guaido'nun gerçekleştirmek istediği askeri darbenin hükümet güçlerince bastırılmasının ardından Venezuela Devlet Başkanı kameralar karşısına geçti.



Lider Maduro yaptığı açıklamada, " Emperyal güçler, Venezuela'yı köleleştirmek için meşru bir hükümete saldırmak ve devirmek istiyorlar." dedi.



Venezuela halkının daha önce de çeşitli darbelerle karşı karşıya kaldığını belirten Maduro, "Kolombiya oligarşisi ve ABD'nin çabaları ile daha önce de darbelerle karşı karşıya geldik." ifadelerine yer verirken aynı zamanda şu ana kadar çatışmalarda 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Maduro, "barıştan yana kalan" Yüksek Askeri Komutanlığı'na da teşekkürlerini iletti.



DARBE GİRİŞİMİ BASTIRILDI



Venezuela lideri Maduro, gece saatlerinde yaptığı açıklamada ise, ABD destekli muhalif Juan Guaido ve Leopoldo Lopez önderliğinde gerçekleştirilmek istenen darbenin bastırıldığını açıkladı.



Konuyla ilgili Maduro, "Venezuela'yı şiddetle doldurmak isteyen küçük bir grubun yenilgisine neden olduğunuz için bu sadık ve cesur tavrınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.



ELÇİLİKLERE SIĞINANLARIN SAYISI ARTTI



ABD destekli darbe girişiminin Venezuela askeri güçlerince bastırılmasının ardından ülkede bulunan ülke elçiliklerine, darbeci askerler ve siyasiler tarafından sığınanların olduğu yönünde raporlar gelmeye başladı.



Edinilen bilgiye göre Venezuela ordusundan darbeye karışan bir kısım askerlerin Brezilya Büyükelçiliğine sığındığı ifade edildi.



Darbe girişimine önderlik eden Leopoldo Lopez ve ailesi ise sığındıkları Şili Diplomatik Misyonundan Caracas'taki İspanya Büyükelçiliğine geçiş yaptı.



Şili Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Lopez'in Şili binasına sığındığını doğruladı.



2017 yılından bu yana ev hapsinde tutulan Leopoldo Lopez, Juan Guaido tarafından serbest bırakılmasının ardından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimine önderlik etti.