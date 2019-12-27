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  3. ABD'nin boşalttığı Suriye'deki askeri üsse Rusya yerleşti

ABD'nin boşalttığı Suriye'deki askeri üsse Rusya yerleşti

ABD'nin boşalttığı Suriye'deki askeri üsse Rusya yerleşti

Rus askeri birlikleri, Suriye'nin Rakka ili yakınlarında bulunan ve daha önce Amerika Birleşik Devletleri askerleri tarafından boşaltılan üsse yerleşti.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS Rus ordusunun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden çekilme kararının ardından, bölgedeki üsleri kontrol etmek için Rakka yakınlarına girdiğini duyurdu.

Eski bir okulda kurulan Tal Samin köyündeki askeri üs, Rakka'yı Suriye'nin merkez ve kuzey bölgelerine bağlayan hat üzerinde stratejik bir öneme sahip.

EuroNews'in haberine göre, bölgedeki Rus yetkililerden Arman Mambetov, söz konusu askeri üssün çevresinde devriye gezmeye başlayacaklarını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Zvezda televizyon kanalı ise, iki askerin üsse Rus bayrağı astığı ve askeri araçların bölgeye girdiği görüntüleri yayınladı.


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