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  3. ABD'nin Avrupa, Çin ve DSÖ suçlamalarına yanıt Rusya'dan geldi

ABD'nin Avrupa, Çin ve DSÖ suçlamalarına yanıt Rusya'dan geldi

ABD'nin Avrupa, Çin ve DSÖ suçlamalarına yanıt Rusya'dan geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve diğer batı ülkelerinin Çin'e ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yönelik ‘koronavirüs' (Covid-19) suçlamaları ‘asılsız' ve ‘uygunsuz' olarak değerlendirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bazı ülkeler devletlere ve uluslararası örgütlere karşı önyargılı ve temelsiz saldırılarını yoğunlaştırdılar. Üzerlerindeki mevcut epidemiyolojik krizi başka yönlere çekmeye çalışıyorlar. Bu da şu andaki karmaşık durumda fazlasıyla uygunsuzdur” ifadelerine yer verildi.

POMPEO’DAN ‘ÇİN SAYILARI SAKLIYOR’ ELEŞTİRİSİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı açıklamada Çin’in bildirimlerini geciktirdiği ve bilgi paylaşımına bağlılığı ihlal ettiğini söylemişti. Pompeo, DSÖ’nün de bu ihlallere kayıtsız kaldığını vurgulamıştı.


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