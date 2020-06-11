Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'nin Almanya'dan çekeceği askerlere talip oldular: ‘Hepsini bize gönderin'
11 Haziran 2020 Perşembe 13:16 | Son Güncelleme:

ABD'nin Almanya'dan çekeceği askerlere talip oldular: ‘Hepsini bize gönderin'

ABD'nin Almanya'dan çekeceği askerlere talip oldular: ‘Hepsini bize gönderin'

ABD Başkanı Trump'ın Almanya'daki askeri varlığını 34 bin 500'den 9 bin 500'e indirme planı, Polonya tarafından fırsata çevrildi. Söz konusu ABD askeri gücüne talip olan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, “Bu askerlerin bir kısmının ülkemize gelmesi, doğu sınırımızdaki Rusya'nın oluşturduğu tehdide iyi bir yanıt olacaktır.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’daki askeri gücünü 34 bin 500’den 9 bin 500’e indirme planı, yıllardır ülkesindeki ABD askeri varlığını artırmak için mücadele veren Polonya tarafından “umut kapısı” olarak nitelendirildi.

Aksam.com.tr’nin Der Spiegel’den aktardığı habere göre, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Varşova yönetiminin Almanya’dan çekilecek askerlere seve seve talip olacağını dile getirdi.

Rusya’nın Kırım’ı ilhak eden politikalarının yanı sıra Ukrayna’nın Donetsk Havzası’nda süregelen çatışmalara atıfta bulunan Morawiecki, “Gerçek tehlike, doğu sınırımızın hemen ötesinde bekliyor. Amerikan birliklerini doğu sınırımıza kaydırmak, bütün Avrupa kıtasının güvenliğini artıracaktır.” diye konuştu.

Trump’ın Almanya’daki askeri varlığını azaltma planı hem Alman yetkililer tarafından hem de ABD’deki Cumhuriyetçi Parti kurmayları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde operasyon
Norveç'e camiye saldıran teröristin cezası belli oldu
Emlak Konut - Advertorial
DSÖ'ye flaş suçlama! Açıklamayı geri çektiler
Türkiye'den yapılan ithalat Yunan basınını çıldırttı: Türk malı etiketiyle kuşatılmışız
Akşam namazı kılınışı videolu anlatım!

Akşam namazı kılınışı videolu anlatım!

Adana'da Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere

Adana'da Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere operasyon

Çorum'da 'aslan görüldüğü' iddiası heyecana neden

Çorum'da ''aslan görüldüğü'' iddiası heyecana neden oldu

Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar

Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar