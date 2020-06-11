ABD'nin Almanya'dan çekeceği askerlere talip oldular: ‘Hepsini bize gönderin'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’daki askeri gücünü 34 bin 500’den 9 bin 500’e indirme planı, yıllardır ülkesindeki ABD askeri varlığını artırmak için mücadele veren Polonya tarafından “umut kapısı” olarak nitelendirildi.

Aksam.com.tr’nin Der Spiegel’den aktardığı habere göre, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Varşova yönetiminin Almanya’dan çekilecek askerlere seve seve talip olacağını dile getirdi.

Rusya’nın Kırım’ı ilhak eden politikalarının yanı sıra Ukrayna’nın Donetsk Havzası’nda süregelen çatışmalara atıfta bulunan Morawiecki, “Gerçek tehlike, doğu sınırımızın hemen ötesinde bekliyor. Amerikan birliklerini doğu sınırımıza kaydırmak, bütün Avrupa kıtasının güvenliğini artıracaktır.” diye konuştu.

Trump’ın Almanya’daki askeri varlığını azaltma planı hem Alman yetkililer tarafından hem de ABD’deki Cumhuriyetçi Parti kurmayları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.