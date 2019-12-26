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  3. ABD'nin Afganistan işgalinin bilançosu: 10 yılda 100 bin sivil öldü veya yaralandı

ABD'nin Afganistan işgalinin bilançosu: 10 yılda 100 bin sivil öldü veya yaralandı

ABD'nin Afganistan işgalinin bilançosu: 10 yılda 100 bin sivil öldü veya yaralandı

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 10 yılda 100 binden fazla sivilin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi

UNAMA'dan yapılan açıklamada, BM'nin tüm tarafların barışa katılarak ateşkes yapmasını istediği vurgulandı.

Afganistan'da sivil kayıplardan dolayı endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, ülkede 10 yılda 100 binden fazla sivilin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, barışın ülke için büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

Afganistan'daki savaşı sona erdirmek için çatışmanın bir çözüm yolu olmadığı aktarılan açıklamada, ülkede kalıcı bir barışın tesisinin arzu edildiği belirtildi.

Tüm sorunların müzakere yoluyla çözülebileceğinin altının çizildiği açıklamada, BM'nin Afganistan'daki barış sürecini desteklediği ifade edildi.

(AA)


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