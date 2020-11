ABD'nin 46. başkanı Biden oldu... Büyük hukuk savaşı başlıyor

ABD seçimlerine dair resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Aday Joe Biden’ın 290 delege ile ABD’nin 46. Başkanı olduğu duyuruldu. Kilit eyaletlerde çekişme sürerken, onlardan Pensilvanya ve Nevada eyaletinde oyların yüzde 99’ı sayıldı. Demokrat Aday Joe Biden, buraları alarak az farkla hanesine 26 delege daha yazdırdı. Bu sayıyla birlikte resmi olmayan sonuçlara göre ABD’nin 46. Başkanı oldu. Trump, açıklamanın ardından tweet atarak “Henüz bu iş tamamlanmaktan çok uzak. Peşini bırakmıyorum. Halk, hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım” diye yazdı. Biden ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçmenizden onur duyuyorum. İşimiz zor olacak, ama size söz veriyorum: Bana oy verseniz de vermeseniz de tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Bana duyrduğunuz inancı koruyacağım” ifadelerini kullandı.

TRUMP: SÜREÇ YENİ BAŞLIYOR

Trump “Hepimiz Biden’ın neden yanlış yere kendini kazanan ilan etmek için acele ettiğini ve basındaki müttefiklerinin de ona neden yardım ettiğini biliyoruz, gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar” diyerek, seçimin henüz bitmediğini vurguladı. Sonuçların açıklanamsından önceki gece Biden’ın başkan edasıyla konuşması da tepki topladı. Biden, ABD halkının kendisine Kovid-19 salgını, ekonomi, iklim değişikliği ve sistematik ırkçılıkla mücadele için yetki verdiğini dile getirdi.

Biden’a Trump’tan tepki gecikmedi. Trump, “Biden haksız yere başkan olduğunu açıklamamalı, hukuki süreç daha yeni başlıyor” dedi. Seçim gecesi ciddi anlamda üstünlük sağladıklarını ancak bu üstünlüklerinin esrarengiz bir şekilde kaybolduğunu ifade eden Trump, bu eyaletlerde geniş kapsamlı hukuki bir süreç başlatacaklarını söyledi.

TRUMP VAZGEÇMİYOR

Trump, özellikle yarışın çok yakın olduğu eyaletlerde oyların yeniden sayılacağını ve kendilerinin bazı eyaletlerde dava açtığını vurgulayarak, “Seçimin sonucuna medya değil, hukuki yollarla kullanılmış oylar karar verecektir” ifadelerine yer verdi.

OYLAR İPTAL EDİLİRSE NE OLUR?

Başkan Trump’ın seçimden sonra gelen oylara ve usulsüzlük yapıldığını iddia ettiği kilit eyaletlerdeki oylara Anayasa Mahkemesine başvurma yoluyla itiraz etmesi bekleniyor. Bu itirazlar sonuç verirse ve Biden’ın aldığı delege sayısı 270’in altına düşerse, veya her iki aday da 270’i bulamazsa veya 269-269 benzeri bir beraberlik yaşanırsa ne olacak? Böyle bir durumda ABD Başkanını, Temsilciler Meclisi seçiyor. Temsilciler Meclisi’nde 435 üye var. Her bir temsilci, eyaletindeki Temsilciler Meclisi üyeleriyle kendi arasında bir seçim yapıyor. Yani 435 Temsilciler Meclisi üyesi yerine, bu üyelerden oluşan 50 eyalet grubu oluşuyor. Her grup kendi içinde seçim yapıyor ve 26 oyu alan Başkan seçiliyor.

JOE BIDEN KİMDİR?

77 yaşındaki Biden, ABD tarihinin en yaşlı başkanı, en çok oyu alarak başkan seçilen ilk kişi ve ülke tarihinin John F. Kennedy’den sonraki ikinci Katolik başkanı olacak. Biden, sonuçların resmileşmesi durumunda 20 Ocak 2021 günü 78 yaşında görevine başlayacak.

2008-2016 yıllarında dönemin ABD Başkanı Obama’nın başkan yardımcılığını yapan Biden, 20 Kasım 1942’de Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinde İrlanda kökenli Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz 31 yaşındayken 1972 yılında ABD Senatosuna seçilen Biden, en genç senatörlerden biri olarak kayıtlara girdi.

2009 yılının ocak ayında başkan yardımcısı olarak yemin edene kadar bu görevini sürdüren Biden, aralıksız olarak 37 yıl boyunca Delaware eyaletinin senatörlüğünü yaptı.

İlk eşi Neilla Hunter 1972 yılında vefat eden Biden, 1977 yılında Jill Jacobs ile evlendi. Beau adlı oğlu beyin kanserinden 2015 yılında vefat eden Biden’ın 3 çocuğu bulunuyor.

TÜRKİYE’YE 4 KEZ GELDİ

Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı olarak dört kez Türkiye’yi ziyaret etti ve bu ziyaretlerin her biri ikili ilişkiler açısından kritik dönemlerde yapıldı. Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında yaptığı bazı açıklamalar büyük tartışma yarattı ve Joe Biden, Türkiye’den iki kez özür dilemek zorunda kaldı.

ABD’NİN YENİ FIRST LADY’Sİ

Uzun yıllar devlet okullarında öğretmenlik yapan Jill Biden, ABD’nin yeni First Lady’si oldu. Jill Biden, ilk eşini araba kazasında kaybeden Joe Biden’ın ikinci eşi.

Joe Biden’ın eşi Jill Biden ABD’nin yeni First Lady’si oldu. New Jersey eyaletinde 1951’de dünyaya gelen Jill Biden, 5 kız kardeşin en büyüğü. İtalyan kökenli bir aileye mensup olan Jill Biden, 19 yaşındayken Amerikan futbolu oyuncusu Bill Stevenson ile evlendi. Eşiyle birlikte bar işleten Jill, mutsuz bir evlilik sürecinin ardından 1974 yılında eşinden boşandı. Ortak bir arkadaşlarının aracılığıyla 1975 yılında Joe Biden’la tanıştı.

5 KEZ EVLİLİK TEKLİFİ

1972 yılında bir araba kazasında eşini ve 1 yaşındaki kızını kaybetmesinin ardından 2 erkek çocuğuyla yalnız kalan Joe Biden, Jill’e 5 kez evlilik teklifinde bulundu ve çift 1977 yılında dünyaevine girdi. Joe Biden’ın ilk eşinden olan çocukları Hunter Biden ve Beau Biden’a iyi bir anne olan Jill, 1981 yılında Biden’la ortak çocukları olan Ashley’i dünyaya getirdi.

ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKMADI

Çeşitli devlet liselerinde İngilizce ve tarih öğretmenliği yapan Jill Biden, eşi Joe Biden’ın 2008 yılında ABD Başkan Yardımcılığı görevi sürecinde de lise öğretmenliğini bırakmadı ve 2009’da doktorasını tamamlamasının ardından Kuzey Virginia Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak işe başladı. Jill Biden, ABD tarihinde başkan yardımcısı eşi olarak maaşlı bir işte çalışmaya devam eden ilk eş oldu.

JOE BIDEN’IN ÇOCUKLARI

Joe Biden’ın ölen eşinden olan oğlu Hunter Biden, ABD Ulusal Demiryolu Yolcu Şirketinde direktörlük yaptı. Yıllarca alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etti. Joe Biden’ın diğer oğlu Beau Biden, Delaware Başsavcılığı yaptı. 2008’de Irak’ta bir yıl süreyle yüzbaşı olarak görevde bulunduktan sonra beyin kanserine yenilerek 2015’te 46 yaşında öldü. Biden’ın 39 yaşındaki evli kızı Ashley Biden, 1999 yılında esrar bulundurmaktan tutuklandı.

İLK SİYAHİ KADIN BAŞKAN YARDIMCISI

Joe Biden’in seçimi kazanmasının ardından, Kamala Harris de ilk siyah kadın başkan yardımcısı olarak tarihe geçti. Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen 55 yaşındaki Harris, yönetimde görev yapan en üst rütbeli kadın olacak. 2003’te San Francisco bölge savcısı olan Harris, 2010 ile 2014 yılları arasında California eyaletinin Adalet Bakanlığı’nı yaptı. Harris, 2019 yılında ABD Senatosu’na 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan tasarıya imza attı. Trump’ın Suriye’deki askerleri geri çekme kararına tepki gösteren Harris, Trump’ı gazeteci Kaşıkçı cinayetine “göz yummakla” suçladı.