ABD'li uzmandan çarpıcı ifadeler: Ermenilerin saldırıları gündeme getirilmiyor

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen “Asırlık Ermeni Yalanı ve Siyasi Süreci” paneline video konferans yoluyla katılan Orta Doğu uzmanı Profesör Michael Gunter, 1915 olaylarının yıldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerikalı Profesör Michael Gunter, “Ermeni çeteleri, 1915 olaylarından çok önce katliama varan isyanlar düzenledi ancak Ermeniler, kendilerinin masum olduğu imajına zarar vermemek için yaptıkları kanlı saldırıları konuşmuyor” dedi.

‘SOYKIRIM’ DENİLEMEZ

Gunter, 1915 olaylarının her iki taraf açısından da acılarla dolu olduğunu ve birçok Ermeni’nin bu süreçte hayatını kaybettiğini belirterek, “Buna rağmen yaşananlar Ermeni Soykırımı olarak nitelendirilemez. Süreç öncesinde birçok Türk, Ermeni çeteler tarafından katledildi” ifadelerini kullandı.Ermeni çeteler tarafından 21 Temmuz 1905 günü Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit’in hedef alındığı “Yıldız Suikastı” olarak da bilinen bombalı saldırıyı hatırlatan Gunter, “Haliyle Ermeni çeteler, 1915 olaylarından çok daha önce katliama varan isyanlar düzenlemeye başladı ve bunun neticesinde Osmanlı Devleti tarafından sürgün edildi. Evet, yaşananlar üzüntü verici ve Osmanlı yönetiminin tutumu tartışılabilir ancak Ermeniler, kendilerinin masum olduğu imajına zarar vermemek için yaptıkları kanlı saldırıları konuşmuyor” dedi.

SİYASİ ARAÇ HALİNE GELDİ

Günümüzde 1915 olaylarının birçok ülke tarafından siyasi bir araç olarak kullanıldığına dikkati çeken Gunter şu ifadeleri kullandı: “Türkler bu konunun incelenmesini istiyor ancak Ermeniler araştırmaya açık değil. Yani ya Ermenilerin söylemlerine yüzde yüz katılacaksınız ya da konuşmayacaksınız. Bunun bilimsel ve mantıklı bir tutum olduğunu düşünmüyorum.”

