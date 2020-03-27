ABD'li ünlü aktör, koronavirüsten hayatını kaybetti

ABD’li sinema, tiyatro ve televizyon yıldızı Mark Blum, dünyayı saran koronavirüs salgınına yenik düşerek hayatını kaybetti.

New York Post’ta yer alan habere göre, ünlü aktör Blum 69 yaşındaydı.

Kült dizi The Sopranos’ta oynayan Mark Blum, kariyeri boyunca “NYPD Blue” ve “The West Wing” gibi dizilerin yanı sıra “Crocodile Dundee” ve “You” filmlerinde de kameraların önündeydi.