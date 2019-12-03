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  3. ABD'li senatörlerin S-400 korkusu bitmiyor... Van Hollen ve Graham'dan haddini aşan 'Türkiye' mektubu

ABD'li senatörlerin S-400 korkusu bitmiyor... Van Hollen ve Graham'dan haddini aşan 'Türkiye' mektubu

ABD'li senatörlerin S-400 korkusu bitmiyor... Van Hollen ve Graham'dan haddini aşan 'Türkiye' mektubu

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının ardından Senato'ya Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunan ABD'li senatörler Lindsey Graham ve Demokrat Partili Senatör Chris Van Hollen, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Partili Senatör Chris Van Hollen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Türkiye karşıtı bir mektup yazdı. Van Hollen ve Graham  Türkiye’ye Rus S-400 savunma sistemini satın alması sebebiyle yaptırım uygulanması gerektiğini, yaptırımların uygulanmaması halinde bunun diğer ülkelere “korkunç bir mesaj” olacağını savundu.

Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ardından Senato'da Türkiye karşıtı tasarıların reddedilmesini hazmedemeyen senatörler yeniden harekete geçti. Başkan Erdoğan'la gerçekleştirdiği zirve sonrası Türkiye'ye kısaca CAATSA olarak bilinen  ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası'nı devreye sokmayarak Türkiye'ye yaptırım uygulamaya yanaşmadı.

İki senatör yazdıkları mektupta hadlerini aşarak, “Sabır gösterme zamanı geçti. Yasayı uygulama zamanınız geldi. Yasanın uygulanmaması, diğer ülkelere ABD yasalarının herhangi bir sonucu olmadan ihlal edilebileceği gibi korkunç bir mesaj verecektir” ifadelerini kullandı.


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