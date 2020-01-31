ABD'li senatör: Tüm uçak seferleri durdurulmalı

Senatör Cotton, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Çin’in 60 milyon insanı karantina altına aldığını ve okulları süresiz olarak kapattığını vurgulayarak, “Çin, Batı Yakası nüfusumuzdan daha fazla olan 60 milyon insanı karantinaya aldı. Okulları süresiz kapattılar. Hong Kong anakaradan seyahati kesti. Çin ve ABD arasındaki tüm ticari uçak seferlerini derhal durdurmalıyız" ifadelerini kullandı.

DHA