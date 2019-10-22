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  3. ABD Senato Çoğunluk Lideri McConnell: Türkiye'ye yaptırım uygulamak geri tepebilir

ABD Senato Çoğunluk Lideri McConnell: Türkiye'ye yaptırım uygulamak geri tepebilir

ABD Senato Çoğunluk Lideri McConnell: Türkiye'ye yaptırım uygulamak geri tepebilir

ABD Temsilciler Meclisinde Türkiye’ye yaptırım getirilmesine karşı çıkan Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, “Bir NATO üyesi olan Türkiye'ye yaptırım uygulamak, Ankara ile Rusya'yı yaklaştırma olarak geri tepebilir” dedi.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisinde Türkiye’ye yaptırım getirilmesini isteyen mevzuatına karşı çıktı. Cumhuriyetçi Parti’nin Kentucky Senatörü McConnell, “Bir NATO üyesi olan Türkiye'ye yaptırım uygulamak, Ankara ile Rusya'yı yaklaştırma olarak geri tepebilir” ifadelerini kullandı. McConell, Temsilciler Meclisinin aldığı mevzuat kararı ile ABD Senatosu arasında bir bölünme olduğunu gösterdi. 

Öte yandan Demokratların ağırlıklı olduğu Temsilciler Meclisinden önümüzdeki hafta Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda bir oylama yapılacağı aktarıldı.   (İHA)

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