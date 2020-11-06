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  • ABD'li komutandan küstah sözler... Terör örgütü SDG'ye övgüler yağdırdı
06 Kasım 2020 Cuma 23:57 | Son Güncelleme:

ABD'li komutandan küstah sözler... Terör örgütü SDG'ye övgüler yağdırdı

ABD'li komutandan küstah sözler... Terör örgütü SDG'ye övgüler yağdırdı
DHA

ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı Albay Wayne Marott, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı olan SDG'ye övgü dolu sözler yağdırdı.

ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD ve SDG'ye verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi. ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından terör örgütüne övgüler yağdırdı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Marotto yaptığı paylaşımda, “Altı yıl önce DEAŞ, Kobani'nin yüzde 60'ını kontrol ediyordu, ancak SDF (PKK/YPG) teslim olmadı ve şehri ele geçirdi. DEAŞ'ı mağlup etme misyonumuza devam ederek onları onurlandırıyoruz. SDF ve bileşenleri, DEAŞ'ı yenme misyonunda gururlu bir miras oluşturdu.” ifadelerini kullandı.

KOMUTANI AĞLAMIŞTI

Eylül ayında görevine veda eden DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins bölgeden ayrılmadan önce, terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'nin sözde yöneticileriyle bir araya gelmişti.

Caggins, terör örgütü SDG'nin sözcüsü Mustafa Bali düzenlediği basın toplantısında yaptığı veda konuşmasında terör örgütüne destek veremeyeceği için gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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