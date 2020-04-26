ABD'li komutandan İran'ı kızdıracak iddia

Orgeneral Raymond, Twitter hesabından "ABD Uzay Kuvvetlerine bağlı Pete Hava Üssü'ndeki 18’inci Uzay Kontrol Filosu, İran’ın fırlattığı ve ‘3U Cubesat’ olarak nitelediği Nour-01 uydusunu (SATCAT 45529) takip ediyor." paylaşımında bulundu.

İran’ın uydunun görüntü alma kabiliyeti olduğunu iddia ettiğini belirten Raymond, "Aslında o uzaydan baş aşağı görüntü alan bir video kameradır, istihbarat toplama kabiliyeti yok." ifadesini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, geçen hafta İran’ın Dünya’nın yörüngesine gönderdiğini açıkladığı uyduya ilişkin, "Bu füzenin çok uzun mesafe katettiğini söyleyebilirim. Ancak uydunun uzaya ulaşıp ulaşmadığını söyleyemem." açıklamasında bulunmuştu.