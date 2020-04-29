ABD'li iyilik meleği Kaya Suner

ABD’nin Rhode Island eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Kaya Suner, koronavirüsle mücadeleye katkı vermek için sıradışı bir proje geliştirdi. Önce ‘Covid Connectors’ isimli uzaktan görüşmeye olanak tanıyan bir internet sitesi kuran Suner, hastanelerde tedavi gören korona hastaları için bunu sağlayacak teknolojik cihazları da bağış olarak toplamaya başladı.

AMAZON’DAN DEV YARDIM

Sosyal medyadaki duyurularla başlayan proje kısa sürede eyalet valisi Gina Raimondo’ya kadar ulaştı. Basın toplantısında Suner’in projesine değinen Raimondo’nun ardından ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, 540 tablet bağışladı. Suner’in sitesi üzerinden toplanan bu tabletler belirlenen hastanelere ulaştırıldı. Burada sağlık çalışanları sayesinde hastalar görüntülü konuşmayla sevdiklerini görme şansı bulmaya başladı.