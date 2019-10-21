ABD'li isim ülkesini yerden yere vurdu! Çarpıcı YPG/PKK itirafları

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Ulusal Güvenlik Konseyi'nde üst düzey yöneticilik ve ABD Savunma Bakanlığı'nda müdür yardımcılıkları yapmış olan Micheal Doran, Amerika'da yayın yapan FOX Businnes'teki bir programda YPG/PKK ile ilgili gerçeği açıkça ortaya koydu.

YPG ile PKK'nın aynı örgüt olduğunu vurgulayan Doran, ABD'nin YPG ile yaptığı anlaşmaya "Onları hiç tanımadan Katolik evliliği yaptık" diyerek tepki gösterdi.

"EN YIKICI ETKİSİ TÜRKİYE'NİN YABANCILAŞTIRILMASI"

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkanlara cevap niteliğinde açıklamalarda bulunan Doran, YPG'nin, PKK'nın Suriye kanadı olduğunu ve ikisinin de hedefinin aynı olduğunu vurguladı.

ABD'nin YPG'yi desteklerken 'Stratejik etkileri ne olur? diye hiç düşünmeden hareket ettiğini belirten Doran, "Nitekim bu anlaşmanın en yıkıcı etkisi Türkiye'nin yabancılaştırılması oldu" ifadesini kullandı.

AMAÇLARI TÜRKİYE'Yİ PARÇALAMAK

PKK'nın şiddet içeren, terör eylemleri yürüten azınlık bir grup olduğunu ifade eden Doran, "PKK, ayrı bir devlet kurmak ve Türkiye Cumhuriyetini parçalamak isteyen bir terör örgütü. Türkiye'deki Kürtler içierisinde küçük bir azınlığı temsil ediyor. 2040'ta Türkiye'de nüfusun üçte biri Kürt kökenli kişilerden oluşacak" dedi.

ABD, PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIYOR

Suriye'de isim değiştirerek farklı bir kimliğe bürünen PKK'yla ilgili dikkat çeken ayrıntıya değinen Doran, "PKK ile YPG'nin aynı şey olduğunu çok iyi biliyoruz. DEAŞ'ı yok etmek için onlarla müttefik olduk. ABD de PKK'yı terör örgütü olarak tanıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın terör listesinde de yer alıyorlar" dedi.

"DEVLET KURMAK İÇİN BİZİM GÜCÜMÜZÜ KULLANIYORLAR"

YPG/PKK'nın, DEAŞ ile mücadele için ABD ile müttefik olmasını yorumlayan Doran, "Bunu bizim için değil, kendileri için yaptılar. Türkiye sınırında özerk bir Kürt devleti kurmak için bizim gücümüzü kullanıyorlar. Onların siyesi hedefi bu. Biz ise son derece dar görüşlü terör örgütü stratejimizle buna göz yummayı seçtik" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ UZAKLAŞTIRMAK KAÇINILMAZ"

ABD'nin, YPG/PKK'ya destek vermesinin stratejik bir hata olduğunun altını çizen Doran, "Bu kaçınılmaz olarak Türkiye'yi uzaklaştıracaktı, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değil, bir bütün olarak Türkiye'yi uzaklaştıracaktı" dedi.