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  3. ABD'li doktor ve beslenme uzmanı Michael Greger: Kümesler en ölümcül virüsleri yayabilir
01 Haziran 2020 Pazartesi 02:03 | Son Güncelleme:

ABD'li doktor ve beslenme uzmanı Michael Greger: Kümesler en ölümcül virüsleri yayabilir

ABD'li doktor ve beslenme uzmanı Michael Greger: Kümesler en ölümcül virüsleri yayabilir

ABD'li doktor ve beslenme uzmanı Michael Greger, kümes hayvanları arasında patlaması muhtemel kuş gribi benzeri bir salgının, koronavirüsüne kıyasla çok daha büyük yıkımlara yol açabileceğini iddia etti.

Greger, mutasyon geçirmiş bir kuş gribinin dünya nüfusunun yarısını yeryüzünden silebileceğini öne sürdü ve çözümün ‘hayvansal gıda’ tüketmeyi bırakıp vegan beslenme tarzına geçmek olduğunun altını çizdi.


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