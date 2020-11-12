ABD'li diplomat Bryzan'dan Biden yorumu: Erdoğan'a söylemleri görülmemiş bir hata

ABD'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ı eleştirerek, Başkan Erdoğan ile ilgili söylemlerinin görülmemiş bir hata olduğunu söyledi.

DHA'da yer alan haberde Azerbaycan’ın anlaşmada kazanan taraf olduğunu ifade eden Bryza şunları söyledi:

Azerbaycan hem masada hem de sahada beklenmedik ve kararlı bir başarı elde etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, savaş olmasa da bu sonucu kabul edebilirdi, müzakerelerden çekildi ve yıllardır masada duran müzakere formülünü reddetti. Savaşa girdi ve savaşa girmese dahi sahip olabileceği şeye sahip oldu. Böylece Azerbaycan, Karabağ'ı çevreleyen tüm topraklarını ele geçirecek, Aralık ayına kadar kontrolüne dönecek. Bu Azerbaycan tarihindeki en büyük zaferdir”

“PUTİN, RUS BARIŞ GÜÇLERİNİN SAHADA OLMASINI İSTEDİ”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Karabağ’da Rus barış güçlerinin konuşlanmasını istediğinin altına çizen Matthew Bryza sözlerini şöle sürdürdü:

“Ne yazık ki, Azerbaycan'ın tarafından bakarsak Rus barış gücü askerleri Karabağ'da bir güç bölgesini koruyacak. Azerbaycan'ın bunu kabul etmek istediğini sanmıyorum ama bence Ermenistan tarafı güvende hissetmek için bunu istedi. Başkan Putin'in Azerbaycan'da Rus barış gücünün olmasını istediğini biliyorum”

“AZERBAYCAN ZAFERİNİ TÜRK İHA VE SİHA'LARINA BORÇLU"

Anlaşmanın Azerbaycan’ın askeri ve diplomatik başarısının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bryza, şöyle devam etti:

“Azerbaycan ordusunun savaş alanında bu kadar iyi performans göstermesinin Azerbaycan liderlerini bile şaşırttığını düşünüyorum. Başlangıçta bu başarıyı, Azerbaycan’ın satın alarak envanterine kattığı Türk İHA ve SİHA’ları borçluydu. Daha sonra da İHA'lardan gelen istihbaratın topçu ile koordinasyonu. Bence bu Ermeni ordusunun şimdiye kadar yaşadığı en korkunç şeydi. Azerbaycan bu saldırıları yıkıcı bir etkiyle kullandı, birkaç hafta önce İran sınırında bir atılım yaptı ve oradan kuzeye doğru ilerledi. Nihayet geçen hafta sonu inanılmaz derecede önemli Şuşa kasabasını ele geçirdi. Hem Ermeniler hem de Azerbaycan bu kasabayı bir kültür beşiği olarak gördüğü için sembolik bir önemi var. Azerbaycan'ın bu kadar ileri gidebileceğini, hatta bu kadar ileri gitmek istediğini hiç düşünmemiştim. Sadece birkaç bölgeyi yeniden kazanmak ve müzakere masasına geri dönmek istediklerini düşündüm. Bunun yerine her şeyi geri kazandılar.”

"ERDOĞAN'A SÖYLEMLERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR HATA"

ABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, ABD'de yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD'nin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'ın seçim öncesi Başkan Erdoğan'a olan söylemlerin "görülmemiş bir hata" olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Geçen Aralık ayında Biden, Erdoğan'ın demokratik olarak görevden alınması gerektiğini söyledi. Bu, kıdemli bir NATO politikacısının başka bir NATO üye devletinin lideri hakkında böyle söylemesinden önce görülmemiş bir hata." dedi. Biden'ın stratejik ve sistematik düşünen bir kişi olduğunun altını çizen Bryza, "Nihayetinde Joe Biden, sistematik, stratejik bir düşünür. NATO'nun ABD ulusal güvenliğinin en önemli parçası olduğunu ve Türkiye'nin ikinci en büyük ordusuyla NATO'nun kritik bir üyesi olduğunu anlıyor. Ayrıca Ukrayna, Başkan seçilen Biden için çok önemli ve bu nedenle Türkiye ile Ukrayna arasında askeri teknolojik iş birliği konusundaki son anlaşma, Biden tarafından çok değer verilecek bir şey.İki ülke ilişkileri iyileşecek"

ASIL SORU, TRUMP BUNU NEDEN YAPIYOR?"

Matthew Bryza, Trump'ın seçim sonuçlarını neden kabul etmediğini asıl soru olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Trump bunu yapmaya devam ediyor ve asıl soru neden? Bundan ne elde ediyor? Sadece psikolojik olarak hala kazanamadığı gerçeğini kabul etmiyor mu, yoksa kafa karışıklığı yaratmaya ve süreci sürüklemeye mi çalışıyor? ABD Anayasasına göre, seçmenlerin nihai oylamasının Aralık ortasına kadar yapılması gerekiyor. Çözülmemiş davalar varsa, bu da bazı oy toplamlarının o zamana kadar sonuçlandırılmadığı anlamına gelirse, işler çok garipleşir. Amerikan seçmeni yerine tek tek eyaletlerin seçime karar verebileceği bir noktaya gelebilir" ifadelerini kullandı.

"BIDEN-NETANYAHU İLİŞKİSİ, TRUMP-NETANYAHU GİBİ OLMAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Bryza, Joe Biden'ın bu konuda aynı yolu izlemeyeceğini söyledi. Bryza, "İsrail her zaman ABD Başkanı hesaplarına dahildir. Ancak Trump'ın Netanyahu ile olan kişisel ilişkisi, Biden ile Netanyahu arasında aynı olmayacak. Çok farklı türden insanlar, anlaşabildiklerini sanmıyorum" dedi.