ABD'li araştırma grubu: Uzaylılar dalga geçmek için bunu yapıyor

"Nükleer silahların onların üstün teknolojisine karşı ne kadar işe yaramaz olduğunu göstermek için, uzaylılar nükleer silahlarımızı açıp kapatıyorlar."

Bu ilginç açıklama, ABD merkezli dünya dışı varlıkları araştırma grubu Paradigma (PRG)'nın kurucusu Stephen Bassett'ten geldi.

Bassett, uzaylıların nükleer silahları kontrol edebildiğini ve ara sıra bunu yaptıklarını söyledi.

Ancak bu bir tehdit değil...

"Kesinlikle bize karşı zararsızlar. Nükleer silahlardan arınmayı destekliyorlar. Bize 'neden onlardan kurtulmuyorsunuz' demek istiyorlar."

Stephen Bassett, ABD hükümetinin uzaylılar ortaya çıktığı anda Uluslararası Uzay İstasyonu yayınını kapattırdığını da açıkladı.

Benzeri bir açıklamada eskiden ABD Hava Kuvvetleri Teğmeni olarak görev yapan Bob Jacobs'dan gelmişti. CNN'de bir programa katılan Jacobs, 1967'de bir füze fırlatış denemesi sırasında füze başlığına UFO'dan gelen bir ışık demetinin yansıdığını söylemişti.

(TRT HABER)