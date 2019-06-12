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12 Haziran 2019 Çarşamba 16:28 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:28

ABD-İran krizi için Japon başbakan devrede

ABD-İran krizi için Japon başbakan devrede

ABD ve İran arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İran’da resmi temaslarda bulunuyor.

Bu ziyaretle İran’da İslam Devrimi tarihinde ilk kez bir Japon başbakan İran’a gelmiş oluyor.

Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’nda İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarafından karşılanan Abe, bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bir araya gelecek. Başbakan Abe, yarın da İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından kabul edilecek.

İran’ın resmi haber ajansı İRNA, Abe’nin Japonya ve İran arasında var olan iyi ilişkilerden yararlanarak, Washington ve Tahran arsında giderek tırmanan gerilimi düşürmeye katkı sunmaya çalışacağını aktardı.

Geçtiğimiz ay Tokyo’da temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Abe’nin İran konusundaki girişimlerini olumlu karşıladığını bildirmişti.

DHA

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