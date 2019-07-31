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  3. AB'den Yunanistan'a 300 milyon avroluk onay!

AB'den Yunanistan'a 300 milyon avroluk onay!

AB'den Yunanistan'a 300 milyon avroluk onay!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'ın hızlı internet altyapısını genişletmek için 300 milyon avroluk kaynak aktarmasına onay verdi.

AB Komisyonu, Yunanistan'ın genişbant internet ağının geliştirilmesine 300 milyon avroluk destek vermesinin birlik kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Yunanistan'ın söz konusu kaynakla genişbant altyapısı bulunmayan ve özel sektörün ilgi göstermediği bölgelerde internet ağını geliştireceğine dikkat çekilen açıklamada, desteklemenin AB'nin dijital alandaki stratejik hedefleriyle uyumlu olduğu kaydedildi.

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