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AB'den sondaj yaptırımı

AB'den sondaj yaptırımı

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, dün Brüksel’deki toplantıda, Türkiye’ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım kararını kesinleştirdi.

Toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri hakkında görüştüğünü kaydeden Mogherini, "Türk halkı ile darbe girişiminin üçüncü yıldönümü nedeniyle dayanışma içerisinde olduğumuzu bildirdik" dedi.

AÇIKLAMA ERTELENDİ

Mogherini'nin açıklamasından saatler sonra AB Dışişleri Bakanları yaptırım kararı aldı. AB’nin yaptırım kararını duyurmayı 15 Temmuz’un yıldönümü dolayısıyla Ankara’dan gelen talep üzerine birkaç saatliğine ertelediği bildirildi. Brüksel'de düzenlenen toplantıda çıkan yaptırım kararına göre AB, Türkiye'ye yapılan finansal yardımı kısıtlayacak ve hava taşımacılığı anlaşmasıyla ilgili görüşmeleri askıya alacak.

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