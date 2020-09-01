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  3. AB'den sınırlarını kapatan Macaristan'a tepki: Ayrımcılık ve serbest dolaşım kurallarına aykırı bir tutumdur
01 Eylül 2020 Salı 15:09 | Son Güncelleme:

AB'den sınırlarını kapatan Macaristan'a tepki: Ayrımcılık ve serbest dolaşım kurallarına aykırı bir tutumdur

AB'den sınırlarını kapatan Macaristan'a tepki: Ayrımcılık ve serbest dolaşım kurallarına aykırı bir tutumdur

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Macaristan'ın sınırlarını kendi vatandaşları dışındakilere kapatmasına tepki gösterdi. Wigand, "Macaristan'ın bu uygulaması AB vatandaşları arasında ayrımcılıktır ve serbest dolaşım kurallarına aykırıdır." diye konuştu.

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, günlük basın toplantısında, 1 Eylül itibariyle sınırlarını vatandaşları dışındakilere kapatan Macaristan'ı eleştirdi.

AA'da yer alan habere göre; AB üyesi ülkeler arasında serbest seyahatin devam etmesi için yoğun biçimde çalıştıklarını anımsatan Wigand, seyahat sınırlamalarına yönelik ortak kriterler belirlemek üzere üye ülkelerin görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

Wigand, Komisyon'un AB vatandaşları arasında ayrımcılık yapılmaması gerektiğine dikkati çeken bir mektubu bugün Macaristan hükümetine göndereceğini sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Macaristan, cuma günü, salgın nedeniyle 1 Eylül'den itibaren zorunlu seyahatler dışında AB vatandaşları da dahil sınırlarını bütün yabancılara kapatma kararı alındığını açıklamıştı.

Bunun ardından Macaristan, son 5 gün içinde yapılmış Kovid-19 testi sunmaları haline Çekya, Slovakya ve Polonya vatandaşlarına ülkeye giriş izin verileceğini bildirmişti.

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