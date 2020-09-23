AB'den sığınmacılar için yeni taslak: Kişi başına 10 bin avro ödenecek

Avrupa Birliği Komisyonu, 2015'teki göç akınından beri çözüm bulamadığı sığınmacılar konusunda yeni bir tasarı hazırladı. Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyine yasal düzenlemeler hakkında gönderilen belgeye göre, iltica başvurusu yapanlar, düzensiz göçmenler ve uluslararası korumadan yararlananların yerleştirildiği ülkeye, yerleştirilen kişi başı 10 bin avro ödenecek. Bu ödeme AB bütçesinden yapılacak.

REKAFATSİZ ÇOCUK İÇİN 12 BİN AVRO

AA'da yer alan habere göre, yerleştirilen kişinin yanında refakatçisi bulunmayan çocuk olması halinde bu kişiler için de 12 bin avro ödeme yapılacak. Durumu karmaşık olan kişiler için daha fazla ödeme yapılabilecek.

Tasarıdaki iltica anlaşmasında, üyeler arasındaki adil sorumluluk paylaşımı ve dayanışması konusu öne çıkıyor.

Buna göre, üye ülkelerin tamamının sorumluluk alması ve dayanışma sergilemesi isteniyor. Göç baskısı altında olan üyelere, diğer ülkelerin esnek biçimde katkıda bulunması talep ediliyor. Bu katkılar arasında iltica başvurusu yapanların ilk geldikleri ülkelerden başka üye ülkelere götürülmesi, AB içinde kalmasına mümkün olmayan kişilerin geri gönderilmesi veya diğer operasyonel destekler gibi konular bulunuyor.

Yeni sistemin "gönüllü iş birliği ve esnek destek" temelinde başlaması planlanıyor ancak üye ülkelerin birine veya birkaçına yönelik göç baskısının artması halinde daha sıkı katkıların yapılması istenecek.

İLTİCA BAŞVURUSUNUN KARAR SÜRECİ HIZLANACAK

Önerilen yeni sistemde işlemlerin hızlandırılması ve daha verimli hale getirilmesi, entegre sınır işlemlerine geçilmesi, AB sınırlarına girmeden önce veya bir kurtarma operasyonunun hemen sonrasında kimlik tespit, sağlık, güvenlik ve parmak izi taraması, bu bilgilerin ortak veri sisteminde toplanması hedefleniyor.

Taramadan sonra gelen kişilerin başvuru kategorilerine göre veya normal bir iltica işlemine yönlendirilmesi, ardından iltica başvurusunun kabulü veya reddedilmesi hızlıca sağlanacak. Bu süreçte AB'nin ilgili kurumları işlemleri daha sıkı takip edecek ve operasyonel destek verecek.