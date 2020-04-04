AB'den İtalya'ya özür: Artık yanınızdayız

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalyan ‘La Repubblica’ gazetesine bir makale yazarak Birlik’in İtalya ile başlangıçta yeterince dayanışma göstermediğini kabul etti. Alman siyasetçi, makalesinde çoğu AB ülkesinin krizin başlangıcında fazlasıyla kendi durumuna odaklandığını belirterek “Bugün Avrupa İtalya’nın yanındadır” dedi.

ROMA HİÇ ETKİLENMEDİ



İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB’den gelen ‘dayanışma özeleştirisinden’ pek etkilenmediğini gösterdi. AB’ye ‘daha fazla cesaret, birlik ve azim gösterme’ çağrısı yapan Conte, ‘özür’ mektubuna aynı gazete aracılığıyla yanıt verdi. Conte sözlerine “Sevgili Ursula, (sizden) Avrupa’ya layık olmayan fikirler duyuyorum” diye başladı ve İtalya gibi ülkelerin krizi çok daha ekonomik bir şekilde çözmesini sağlayacak ‘koronatahvilleri’nin bir an önce çıkarılmasını istedi.