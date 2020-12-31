  • $7,4399
  • 9,1003
  • 453.356
  • 1476.72
31 Aralık 2020 Perşembe 21:03 | Son Güncelleme:

AB'den İran'a idam tepkisi

AB'den İran'a idam tepkisi
AA

Avrupa Birliği (AB), İran'da, Muhammed Hasan Rezayi adlı kişinin, 12 yıl önce, 16 yaşındayken işlediği cinayet nedeniyle idam edilmesini şiddetle kınadı.

AB sözcülerinden Peter Stano, yazılı açıklamasında, Rezayi'nin 12 yıl önce işlediği suç nedeniyle 2020'nin son gününde idam edildiğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, AB'nin idam cezasına karşı olduğunu hatırlatan Stano, kişilere 18 yaşından küçükken işledikleri suçlar sebebiyle idam cezası verilmesinin Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirtti.

Stano, AB'nin İran'a bundan sonra kimseyi idam etmemesi ve idam cezasını kaldırması için çağrıda bulundu.

<p>Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kı

2021 yılında çalışma hayatını neler ilgilendirecek?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yılanla balık tuttu! Böyle av yöntemi ilk kez göreceksiniz

70 yıllık rüya gerçek oldu! İlk tüp hizmete açıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.