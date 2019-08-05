Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5589
  • 6,2225
  • 260.913
  • 98673.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. AB'den Hafter'e çağrı: Acilen durdurun

AB'den Hafter'e çağrı: Acilen durdurun

AB'den Hafter'e çağrı: Acilen durdurun

Avrupa Birliği (AB), Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin, ülkenin güneybatısında yer alan Merzuk kentine düzenlediği hava saldırısının "savaş suçu anlamına gelebileceğini" belirterek acilen durdurulmasını istedi.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun nüfuslu yerleşim yerlerine ayrım gözetmeksizin yapılan saldırılar savaş suçu anlamına gelebilir ve acilen durdurulmalıdır. Savaş suçu işleyen ve uluslararası hukuku çiğneyenler adalet önüne çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm Libyalılara, Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame'nin, Kurban Bayramı'ndan önce ateşkes ve daha sonra ilgili ülkelerin katılımıyla üst düzey uluslararası toplantı düzenlenmesi önerisine destek vermeleri çağrısında bulunuldu.

Silahlı lider Hafter'e bağlı güçlerin ülkenin güneybatısında yer alan Merzuk kentine düzenlediği hava saldırısında 41 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi yaralanmıştı.

Hafter'in, bölgedeki müttefiklerinden aldığı silah ve mühimmat desteğiyle sivil bölgeleri hedef alması uluslararası tepkiye yol açıyor.

Hafter'e bağlı savaş uçakları, geçen ay başkentin doğusundaki Tecura göçmen barınağını hedef almış, bu saldırıda farklı uyruklardan 60'tan fazla düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

Halife Hafter milisleri bu yıl başında Merzuk'un da içinde yer aldığı ülkenin güneyindeki Fizan bölgesine operasyon düzenleyerek bu bölgeleri ele geçirmişti.

Bu operasyonlar sırasında Hafter güçlerinin yerel halka, özellikle siyahi Tebu kabilesine yönelik ihlalleri, uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarında yer almıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kerem Bürsin facianın eşiğinden döndü
Bengü anne oldu
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın denizde korku dolu saatleri
Manuş Baba'dan askerlik itirafı: Ben de kendime çok güldüm
Gündemi sallayan ayrılıkta dikkat çeken yorum
<p>Akçadağ ilçesinde bulunan Safkan Arap Atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde kald

İşletmeden Kaçan 3 Yarış Atı Telef Oldu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

Dünyayı korkutan harita