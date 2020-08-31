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  3. AB'den Covid-19 aşısına 400 milyon euro destek
31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:57 | Son Güncelleme:

AB'den Covid-19 aşısına 400 milyon euro destek

AB'den Covid-19 aşısına 400 milyon euro destek

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 850 bin 592 kişinin hayatını kaybettiği yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını için çok uluslu aşı çalışmalarında ilerleme kaydediliyor. Avrupa Birliği ise bu noktada çok uluslu aşı çalışmalarına 400 milyon euro maddi destek sağlayacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını için çok uluslu aşı çalışması COVAX'a 400 milyon euro (Yaklaşık 3.5 milyar lira) katkı sağlayacağını duyurdu.

AA'da yer alan haberde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına katılacaklarını açıkladı.

AB Komisyonu'nun COVAX'a 400 milyon euro katkı sağlayacağını belirten Von der Leyen, salgına karşı tek yolun küresel iş birliği olduğunu vurguladı.

COVAX mekanizması, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz Covid-19 aşısı alımına yönelik farklı üreticilerle müzakereler yürütüyor.

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