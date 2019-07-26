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  3. AB'den Brexit anlaşmasında 'değişikliğe yer yok' mesajı

AB'den Brexit anlaşmasında 'değişikliğe yer yok' mesajı

AB'den Brexit anlaşmasında 'değişikliğe yer yok' mesajı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere ile mevcut ayrılık anlaşmasının en iyisi olduğunu ve alternatifi bulunmadığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, mevcut Brexit ayrılık anlaşmasının en iyisi olduğunu ve alternatifi bulunmadığını bildirdi.

AB Komisyonu, Juncker ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında yapılan telefon görüşmesi ile ilgili bildiri yayınladı.

Bildiriye göre, Juncker, görüşmede Johnson'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti ve iş birliği vurgusu yaptı.

Juncker, muhatabına AB'nin mevcut ayrılık anlaşmasının mümkün olan en iyi ve tek anlaşma olduğunu ancak siyasi deklarasyonun dili konusunda müzakere yürütülebileceğini söyledi.

Johnson, dün Avam Kamarası'nda hükümetin Brexit konusunda izleyeceği yol haritasını açıklamıştı. Eski Başbakan Theresa May'in, AB ile vardığı Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda sınırına ilişkin tedbir maddesinin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Johnson, Kuzey İrlanda sınırıyla ilgili alternatif çözümler üzerinde anlaşılması gerektiğini söylemişti.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı 52 ile Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılması) kararı almıştı.

Eski İngiltere Başbakanı May'in, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının, Avam Kamarası'nda 3 kez reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 31 Ekim'e ertelenmişti.

Anlaşmanın reddedilmesinde en önemli faktörü oluşturan tedbir maddesi, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasına Brexit sonrasında fiziki sınır girmesini önlemeyi amaçlıyordu.

Maddeye göre, İngiltere ile AB kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana kadar, ülkenin bütünü Gümrük Birliği'nde kalacak ancak Kuzey İrlanda ilave AB kurallarına tabi olacaktı.

AA

 

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