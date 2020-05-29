AB'den beklenmedik karar! Çin'e yatırım uygulanmayacak

Borrell, video konferans yoluyla düzenlenen gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantının ana gündem maddesinin Çin'in yeni güvenlik yasası olduğuna dikkati çeken Borrell, AB'nin Pekin yönetimiyle ilişkilerinin çok taraflı olduğunun altını çizdi.

Borrell, "Çin hem müttefikimiz hem de rakibimiz." değerlendirmesinde bulunarak, taraflar arasındaki ortaklığın küresel sınamalarla mücadele etmek için önemli olduğuna işaret etti.

AÇIK VE DÜRÜST DİYOLOG SÜRDÜRÜLECEK

AB'nin Çin'e yönelik ilişkisini geniş bir yelpazede ele almak zorunda olduğuna işaret eden Borrell, "Politikamızı belirlerken kendi ilkelerimiz ve çıkarlarımızı ön planda tutmak durumundayız." açıklamasında bulundu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulamak için kabul ettiği Ulusal Güvenlik Yasası'nın "Bir Ülke, İki sistem" ilkesine zarar verdiğini belirten Borrell, Çin ile "açık ve dürüst" bir diyalog sürdüreceklerini, mevcut gelişmelerin karşılıklı güven duygusunu zedelediğini ifade etti.

Borrell, "Çin'e yönelik yaptırımlar gündemimizde değil. Çin'le sorunlarımızı yaptırımlar vasıtasıyla çözebileceğimizi düşünmüyorum. Diyaloğu sürdüreceğiz, baskı uygulamaya devam edeceğiz ve atacağımız adımlar orantılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'le planlanan yaptırımların da mevcut gelişmelerden etkilenmeyeceğini ifade eden Borrell, üye ülkelerin resmi bir açıklamaya imza attığını, herkesin yeni yasayla ilgili görüşlerinin mutabık olduğunu belirtti.

AB üyesi 27 ülkenin adına yapılan yazılı açıklamada ise Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulamak için kabul ettiği Ulusal Güvenlik Yasası'nın, Pekin'in uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu olmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, bu yasanın Çin'in genel anlamda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceği konusunu gündeme getirdiği belirtilirken, konunun Çinli yetkililerle yürütülen irtibatlarda görüşüleceği kaydedildi.