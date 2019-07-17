AB'den Amazon'a 'antitröst' soruşturması

Komisyon konuya ilişkin öncü verilerinin, Amazon´un üçüncü parti satıcılardan ürünlerine ve işlemlerine yönelik veri topladığını ve söz konusu verileri "rekabet çıkarları doğrultusunda kullandığını" gösterdiğini belirtti.

Avrupa Rekabet Yetkilisi Margrethe Vestager konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"E-ticaret perakende rekaberini arttırdı ve daha iyi fiyatlarla daha fazla seçenekler sunmaya başladı. Büyük online platformlarının söz konusu faydaları rekabet karşıtı davranışlarla engellemesinin önüne geçmeliyiz. Bu sebeple Amazon´un iş uygulamalarının ve hem bir pazar yeri hem de perakendeci olarak ikili rolünün Avrupa Birliği (AB) rekabet kurallarına uyup uymadığının incelenmesine karar verdim." Söz konusu soruşturmanın duyurulmasının ardından Amazon´dan yapılan açıklamada şirketin Komisyon ile "tamamen işbirliği" yapmay hazır olduğu belirtildi Söz konusu açıklamada, şirketin "ölçeğine bakılmaksızın bütün işletmeleri desteklemek ve büyümelerine yardımcı olmak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceği" vurgulandı.

Amazon Çarşamba günü ayrıca, Almanya Federal Rekabet Kurumu ile vardığı anlaşma kapsamında, kurumun Amazon´a yönelik antitröst soruşturmasını kapatması karşılığında üçüncü parti satıcılara yönelik hizmet kullanım şartlarını gözden geçireceği sözünü verdi.

DHA