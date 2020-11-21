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  • AB'den ABD'ye "idamları durdurun" çağrısı: Cezaların yeniden başlamasından endişeliyiz
21 Kasım 2020 Cumartesi 21:08 | Son Güncelleme:

AB'den ABD'ye "idamları durdurun" çağrısı: Cezaların yeniden başlamasından endişeliyiz

AB'den ABD'ye "idamları durdurun" çağrısı: Cezaların yeniden başlamasından endişeliyiz
AA

Avrupa Birliği (AB), ABD yönetimine federal düzeyde alınan kararla yeniden başlayan idam cezalarının infazının durdurulması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano, ABD'de yaklaşık 20 yıl aradan sonra temmuz ayında federal düzeyde alınan kararla idam cezalarının infazının yeniden başlamasından endişe duyduklarını bildirerek, idam cezalarının durdurulmasını istedi.

AA'da yer alan habere göre, AB'nin ölüm cezasına karşı olduğunu vurgulayan Stano, idamın acımasız ve insanlık dışı bir ceza olduğunu, yargılamadaki herhangi bir hatanın geri dönüşünün olmadığını belirtti.

Stano, "AB, kararından dönmesi ve federal düzeydeki tüm idam cezalarının infazının durdurulması için ABD yönetimine çağrıda bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Stano ayrıca federal düzeyde infazı gerçekleşen çok sayıdaki idam cezasının ABD'nin eyaletlerinde ve dünya genelinde azalan idamlarla çeliştiğini kaydetti.

ABD yönetiminin temmuz ayında idam cezalarının yeniden uygulanmasına yönelik kararından sonra 8 kişi idam edilmişti.

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