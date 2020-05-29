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  3. ABD'den YPG'ye füze kalkanı! Petrol sahalarını koruyorlar
29 Mayıs 2020 Cuma 02:30 | Son Güncelleme:

ABD'den YPG'ye füze kalkanı! Petrol sahalarını koruyorlar

ABD'den YPG'ye füze kalkanı! Petrol sahalarını koruyorlar

ABD güçleri, Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki doğal gaz sahası yakınlarına alçak irtifa hava savunma füze sistemi konuşlandırdı.

Suriye’de petrol sahalarında varlık gösteren ABD ordusu, ülkenin doğusunda terör örgütü YPG/PKK’nın hakimiyetindeki Deyrizor ilinde bulunda Koniko doğal gaz sahası yakınlarına alçak irtifa hava savunma füze sistemi kurdu. Yerel kaynaklar, ABD güçlerinin ilerleyen günlerde de Ömer petrol sahası yakınlarına benzer sistemi kurmayı planladığını kaydetti. ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins ise Suriye’de Patriot hava savunma sistemlerinin olmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

SEVKIYATLAR SÜRÜYOR

Diğer taraftan ABD güçleri Deyrizor’daki üs ve askeri noktalarına sevkiyatlarını sürdürüyor. ABD, geçen ay içerisinde petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu YPG/PKK işgalindeki bölgelere yüzlerce tırlık silah, mühimmat ve lojistik malzemeleri ile takviyeler yaptı. YPG/PKK’ya destek veren ABD güçleri 11 üs ve askeri noktada toplanmış durumda. 

‘DÜŞMANLARDAN’ İLK ORTAK DEVRİYE 

Ülkenin kuzeydoğusunda bir süredir ABD ve Rusya’nın çekişmesine sahne olan Haseke’de Türkiye sınırı yakınlarındaki Deyr Gusun köyünde bir ilk yaşandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ve Rusya’ya ait zırhlı askeri araçlar, Deyr Gusun’da ortak askeri devriyede buluştu. Caggins ise tarafların ortak bir faaliyet yaptığını inkar etmedi. 


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