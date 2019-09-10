ABD'den YPG/PKKya  55 TIR'lık yeni sevkiyat

Türkiye’yle Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge müzakereleri yürüten ABD’nin terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyatları da sürüyor. ABD, önceki akşam Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yaklaşık 55 TIR’lık malzemeyi YPG/PKK işgalindeki bölgeye geçirdi. Ayn İsa ve Şeddadi bölgelere giden TIR’larda kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri olduğu görüldü. ABD, 4 Eylül’de de bölgeye içinde geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler bulunan 60 TIR sokmuştu.

TÜNEL KAZMAYA DEVAM EDiYORLAR

ABD’nin yardımları sürerken, terör örgütü YPG/PKK da Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma faaliyetini sürdürüyor. Tünel çalışmasının Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad’a 20 kilometre mesafedeki Suluk’ta sürdüğü öğrenildi.