ABD'den Venezuela'ya "İran füzeleri" tehdidi: Venezuela'ya varırsa orada imha edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela Özel Temsilcisi Eliott Abrams, ülkesinin İran'ın Venezuela'ya uzun menzilli füze göndermesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Fox News televizyonuna konuşan Abrams, şu ifadeleri kullandı:

"İran'dan Venezuela'ya uzun menzilli füze yollanması ABD tarafından kabul edilemez. Buna müsamaha gösterilmeyecek ve izin verilmeyecektir."

Venezuela'nın İran'dan benzin almak için Tahran'a altınla ödeme yaptığını belirten Abrams, şunları kaydetti:

"İran silah satışları konusunda niyetini ortaya koymuştu. Venezuela bu anlamda açık bir müşteri çünkü bu iki zorba rejimin zaten ilişkileri var."

Fox News'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili ise şu anda İran'ın Venezuela'ya uzun menzilli füze gönderdiğine ilişkin bilgi olmadığını ancak iki ülke arasında silah satış anlaşmalarının imzalanacağını duyduklarını belirtti.

"FÜZELERİ ORADA İMHA EDECEĞİZ"



Yetkili, "Uzun menzilli füzelerin buraya gönderilmesini durdurmak için gereken tüm çabayı sarf edeceğiz ve şayet bir şekilde Venezuela'ya varırsa bu füzeleri orada imha edeceğiz." diye konuştu.

İran'ın Yemen'de Husilere silah yolladığını hatırlatan yetkili, şunları dedi:

"İran'ın bu bölgeye transfer edeceği her silah Güney Amerika ve Karayip Bölgelerini istikrarsızlaştırır, özellikle de bu Venezuela'nın komşuları Brezilya, Kolobiya ve Guyana için tehlikelidir."