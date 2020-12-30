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30 Aralık 2020 Çarşamba 19:34 | Son Güncelleme:

ABD'den Venezuelalı yargıç ve savcıya yaptırım

ABD'den Venezuelalı yargıç ve savcıya yaptırım
AA

ABD yönetimi, Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın Amerikalı iştiraki Citgo'nun 6 ABD'li yetkilisini yargılayan Venezuelalı yargıç ve savcıyı yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın Amerikalı iştiraki Citgo'nun 6 ABD'li yetkilisini, "haksız şekilde yargıladıkları" gerekçesiyle Venezuelalı bir yargıç ve bir savcıyı yaptırım listesine aldı.

AA'da yer alan habere göre, ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Citgo yetkilisinin, Kasım 2017'de Venezuela'da haksız şekilde hapis cezasına çaptırıldığı iddia edildi.

Söz konusu yetkililerin davalarının siyasi amaçlı suçlamalara dayandığına işaret edilen açıklamada, adil yargılamanın olmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), 6 ABD'li yetkilinin yargılanmasına ve cezalandırılmasına başkanlık ettikleri gerekçesiyle Venezuelalı yargıç Lorena Carolina Cornielles Ruiz ve savcı Ramon Antonio Torres Espinoza'nın yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

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