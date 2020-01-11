ABD'den Süleymani istihbaratı: Elçiliklere saldırı olacak!

İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısıyla öldürülmesine ilişkin soruları da yanıtlayan Pompeo, "Süleymani'nin Irak'taki Amerikan Büyükelçiliğine ve başka yerlerdeki ABD tesislerine saldırılar düzenlemeyi planladığı konusunda eminiz. Bu bakımdan Süleymani bizim için yakın bir tehditti." açıklamasını yaptı.

"Yakın tehdit" ile kastedilen şeyin ne olduğu şeklindeki ısrarlı sorular üzerine Pompeo, Süleymani ve ekibinin birçok ABD hedefine saldırı hazırlığı yaptığı istihbaratına sahip olduklarını belirtti.

Süleymani'nin Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini patlatmayı dahi planladığını savunan Pompeo, konuyla ilgili detaya girmedi.

İran'a yönelik yeni yaptırımlar konusuna da değinen Pompeo, söz konusu yaptırımlarla "maksimum baskı" politikasını sürdürdüklerini ve İran yönetiminin finansal açıdan daha da sıkılaştırılacağını vurguladı.

TRUMP: SÜLEYMANİ 4 ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRMAYA HAZIRLANIYORDU

ABD'de katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan ABD Başkanı D. Trump ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani için "Süleymani'yi öldürmeden önce o 4 tane ABD Büyükelçiliğine saldırmayı planlıyordu." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump elçiliklere büyük çaplı saldırılar planlanıp planlanmadığını sorusuna "Büyük olasılıkla dört elçilik binasına saldırı planlanıyordu" dedi.

Trump, daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da söylediği Büyükelçilik saldırılarının tarihi ve yeri hakkında ABD'nin hiçbir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

İRAN'DA DÜŞEN UKRAYNA HAVAYOLLARI UÇAĞI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li yetkililer ise, Ukrayna uçağının İran tarafından "yanlışlıkla" düşürülmüş olabileceğini ileri sürmüşler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da söz konusu uçağı İran'a ait bir füzeyle yanlışlıkla düşürülmüş olabileceği yönünde ellerine istihbarat olduğunu açıklamıştı.

ABD HAZİNE BAKANLIĞI, İRAN'A YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLARI AÇIKLADI

ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki iki üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran'a yönelik yeni yaptırımlar konusunda Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

"İran'ın Amerikan ve müttefik güçlerine yönelik saldırısına karşılık bu ülkeye ilave yaptırımlar getiriyoruz." ifadesini kullanan Mnuchin, özellikle İran'ın metal sanayiini ve söz konusu saldırıyla bağlantılı İranlı hükümet yetkililerini hedef aldıklarını vurguladı.

Bu kapsamda İran'ın alüminyum, bakır, demir ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren 17 firmanın yanı sıra, Irak'taki iki üsse düzenlenen füze saldırısının organizasyonunda yer aldığı belirtilen 8 İranlı üst düzey yetkiliye de yaptırım getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da yaptığı bir açıklamada, Irak'taki iki üsse düzenlenen saldırının ardından İran'a yeni yaptırımları hemen getireceklerini açıklamıştı.