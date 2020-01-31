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  3. ABD'den skandal çıkış! Koronavirüs Çin'e karşı 'Ticaret Savaşı' hamlesi mi?

ABD'den skandal çıkış! Koronavirüs Çin'e karşı 'Ticaret Savaşı' hamlesi mi?

ABD'den skandal çıkış! Koronavirüs Çin'e karşı 'Ticaret Savaşı' hamlesi mi"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin’de başlayan koronavirüs salgını yüzünden, ABD’de istihdamın artabileceğini iddia etti.

Wilbur Ross, Çin’deki salgının bu ülkedeki işletmelerin ve fabrikaların kapanmasına, bunun da ABD ile birlikte Meksika ve Kuzey Amerika’da istihdamın artmasına katkıda bulunabileceği görüşünü dile getirdi.

Amerikalı bakanın, bu açıklamalarına sosyal medyadan yoğun tepki geldi.

Bir televizyon kanalına açıklama yapan Ross, Çin’de salgın yüzünden fabrikaların kapanma durumunun, şirketlerin başka tedarikçi aramalarına yol açabileceğini söyledi.

Çin’daki salgın ve insan kaybından üzüntü duyduğunu kaydeden Ross, "Çok talihsiz bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuz için bir zaferden bahsetmiyorum.” ifadesini kullandı.

Koronavirüs nasıl ortaya çıktı?
Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan ve Nepal, ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

 

 

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Salgın nedeniyle başta British Airways, Lufthansa Group, Air Canada ve İsrail hava yolları El Al olmak üzere çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e yapılacak uçuşları askıya almıştı.

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükseldi.


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