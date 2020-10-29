ABD'den S-400 için ‘ölçülü' tepki

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rene Clarke Cooper, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini denemesini değerlendirdi.

‘TÜRKİYE ISRARLI’

Cooper, ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulaması ihtimaliyle ilgili olarak bir soruya, “Bu çok gerçek bir risk. Türkler S-400 konusunda ısrarlı olmaya devam ediyor, yaptırımlar masada” dedi. Türkiye’nin S-400’leri aktive etmesinin ABD’nin kırmızı çizgisi olduğunu hatırlatan Cooper, deneme sonrası da, Ankara’nın ‘füzelerin operasyonel hale getirilmesi konusunda geri adım atmasını umduğunu’ söyledi. “S-400’ler kullanım dışı bırakılsın, sisteme entegre edilmesin ve operasyonel hale getirilmesin” diyen Cooper, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Türkiye’nin Batı’da kalmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu sadece ABD için değil, NATO için de önemli.”

DOĞUM YERİ İSRAİL KARARI



ABD yönetimi, Kudüs’te doğan ABD vatandaşlarına, doğum yerlerini İsrail olarak değiştirme imkanı sağlayacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kararın Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesi kararlarıyla ilişkili alındığını belirtti. “Kudüs’te doğan ABD vatandaşları pasaport işlemlerinde doğum yerini İsrail olarak seçebilecek” dedi.