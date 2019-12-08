ABD'den Rus hacker için 5 milyon dolar ödül

Ödül, Amerikan tarihinde siber suçlar için biçilen en yüksek miktar oldu. Mayıs 2009’dan bu yana yasadışı faaliyetler yürüten Yakubts’un kurduğu hacker grubunun 43 ülkede binlerce insanın hesaplarından para çaldığı belirtiliyor. ‘Evil Corp’un son 10 yılda yaklaşık 100 milyon dolar çaldığı tahmin ediliyor.