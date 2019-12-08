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  3. ABD'den Rus hacker için 5 milyon dolar ödül

ABD'den Rus hacker için 5 milyon dolar ödül

ABD'den Rus hacker için 5 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, tüm dünyada milyonlarca dolar çalan ‘Evil Corp’ adlı hacker grubunun lideri olduğu öne sürülen Rus Maksim Yakubts hakkında bilgi getiren kişilere 5 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

Ödül, Amerikan tarihinde siber suçlar için biçilen en yüksek miktar oldu. Mayıs 2009’dan bu yana yasadışı faaliyetler yürüten Yakubts’un kurduğu hacker grubunun 43 ülkede binlerce insanın hesaplarından para çaldığı belirtiliyor. ‘Evil Corp’un son 10 yılda yaklaşık 100 milyon dolar çaldığı tahmin ediliyor. 


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